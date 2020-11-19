Полиция разгоняет протестующих в Ереване обновлено 15:35
На проспекте Баграмяна ситуация напряженная. Полиция пытается расчистить дорогу и подвергает приводу граждан. Сконцентрированы силы подразделений полиции, включая войсковые, пишет Sputnik Армения.
Улицы заблокированы автомобилями, правоохранителям пришлось вызывать эвакуаторы и забирать автомобили.
На проспекте Тиграна Меца ситуация также напряженная. Полиция, применяя силу, выводит с проезжей части участников акции.
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Оппозиционные активисты перекрыли центральные улицы Еревана и требуют отставки Пашиняна, сообщает ТАСС.
"Никол, предатель! Никол, должен уйти!" - скандируют сторонники отставки премьер-министра Армении.