Артур Ванецян: «Наши посты были в окрестностях Шуши»

«Никол Пашинян – единственный дезертир в этой стране. Никто не бежал с доверенного ему участка. Что касается меня, то хочу сообщить, что я со своим отрядом не оставлял никакую позицию, мы находились на самых тяжелых позициях – по непосредственному указанию командующего», - заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян в эфире армянского Пятого канала.

«Мы были и в окрестностях Шуши, и в городе, и на других участках. 8 числа, когда уже было ясно, что боевые действия закончены, я спросил генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна, что нам нужно сделать. Он сказал – ничего. После этого мы всем отрядом вернулись в Армению», - сказал Артур Ванецян.

«Никол Пашинян сейчас пытается ввести всех в заблуждение и говорит, что оппозиция требует его отставки, чтобы объявить недействительным подписанный документ и возобновить войну. Я официально заявляю, что у нас нет такого намерения, этот документ уже стал реальностью. У нас одна цель – попытаться включить в окончательный договор благоприятные для армянской стороны пункты. Да, Никол Пашинян предатель, он предал весь армянский народ», - сказал Артур Ванецян.