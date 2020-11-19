Долгожданная сенсация: иммунитет вместо вакцины

Иммунолог из Йельского университета профессор Акико Ивасаки сразу эмоционально отреагировала: «Это сенсационная новость!» По ее мнению, это удивляет, радует и приносит облегчение ученым во всем мире.

Сенсация пришла, откуда ее не ждали. Г азета The New York Times опубликовала данные, полученные учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые исследовали иммунитет против коронавируса и опровергают эту точку зрения.

Ученые многих исследовательских центров мира все еще продолжают гонку за эффективной вакциной от COVID-19. Некоторые исследуют возникновение антител, которые вырабатываются у выздоровевших от коронавируса. Уже звучало мнение, что они сохраняются в организме недолго — несколько недель или месяцев.

По результатам исследований калифорнийских ученых, анализы крови, взятые у переболевших и выздоровевших от коронавируса, подтверждают сильный долгосрочный иммунный ответ, утверждают исследователи. По их мнению, иммунитет организма против SARS-CoV-2 может длиться годами и даже десятилетиями.

Эти данные не были пока опубликованы в научных журналах (на данный момент материалы выложены в интернете). Однако, как подчеркивает The New York Times, это до сих пор наиболее комплексное и длительное исследование так называемой иммунологической памяти против коронавируса.

На чем же ученые основывают свои оптимистические выводы? После исследования анализов крови, взятой у 85 человек в возрасте от 19 до 81 года, победивших коронавирус, оказалось, что даже спустя 8 месяцев после излечения от болезни большинство из них имеет достаточное количество иммунных клеток, чтобы отразить атаку вируса и избежать нового инфицирования. «Медленное падение темпа антител в краткосрочной перспективе показывает, что эти клетки могут оставаться в организме долгое, долгое время», - пишет издание.

Что важно, подобные результаты дали и другие исследования. Оказывается, что люди, которые заболели и пережили эпидемию SARS в 2002-2004 годах, вызванную другим коронавирусом, все еще обладают ценными иммунными клетками, хотя с момента выздоровления минуло около 17 лет.

Ученые из Вашингтонского университета во главе с иммунологом Марион Пеппер обнаружили, что определенные лимфоциты памяти, возникшие после заражения коронавирусом, сохраняются в организме как минимум месяцы. (Напомним, что благодаря лимфоцитам памяти возможна быстрая иммунная реакция при очередном контакте с патогеном).

В опубликованном на прошлой неделе исследовании показано однако, что люди, выздоровевшие от Covid-19, обладают так называемыми клетками NK (Natural killer или естественный убийца - это иммунные клетки, которые уничтожают в том числе клетки, зараженные вирусом), даже если антитела не обнаружены.

Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета, не удивлена результатами исследований коллег из калифорнийского университета, но они вселяют надежду, так как «это должно было случиться».

Как подчеркивает участник исследований с сенсационным результатом Шейн Кротти, вирусолог из организации La Jolla Institute For Immunology, «столь сильная иммунная память вероятно могла бы на протяжении многих лет защищать огромное количество людей от госпитализации и серьезных последствий инфекции».

Газета The New York Times далее пишет, что «открытие может дать надежду экспертам, которые опасаются, что иммунитет от коронавируса может быть краткосрочным, а многократная вакцинация должна будет быть обязательной, чтобы контролировать пандемию».

Однако, несмотря на оптимизм, точно установить время действия иммунитета пока трудно. Ученые не знают еще, какие уровни разных иммунных клеток нужны для защиты от вируса.

Но предыдущие исследования говорят о том, что даже небольшого количества антител, так называемых лимфоцитов T и B (наиважнейших клеток иммунной системы) может быть достаточно для защиты тех, которые уже выздоровели.

Как пишет издание, еще до этого исследователи создавали такие клетки в больших количествах. - Ничто не указывает на то, что уровень клеток памяти внезапно упадет, это было бы довольно необычно, - сказала доктор Ивасаки. - Сейчас мы имеем дело с медленным распадом, растянутым на годы, - объясняет иммунолог.