Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил бывшего командующего оккупационными войсками Армении в Карабах е генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна, который получил ранение и находится в госпитале, сообщает газета «Грапарак».

Согласно информации, премьер Армении проинформировал Арутюняна, что намерен уволить Давида Тонояна (уже бывшего министра обороны - ред.), а на его место назначить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

«Пашинян предложил Арутюняну занять пост главы Генштаба, однако последний не принял предложение. Арутюнян сказал, что не представляет своих действий в сложившихся условиях. Пашинян попросил его не спешить и хорошо обдумать предложение», - отметила газета.

С учетом того, что главой оборонного ведомства назначен Вагаршак Арутюнян, издание предполагает, что Джалал Арутюнян отклонил предложение премьера.