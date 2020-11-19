Услуга «Мобильная оплата» теперь доступна и абонентам фактурной линии Azercell

Стремясь сделать цифровые решения еще более удобными и доступными, компания Azercell к настоящему времени представила в пользование своих абонентов ряд обновлений с помощью мобильного приложения "Kabinetim". Одним из них и особенно важным с точки зрения дальнейшего развития является услуга "Мобильная Оплата". Услуга "Мобильная Оплата" позволяет совершать важные ежедневные платежные операции только с помощью баланса мобильных номеров без использования наличных средств или платежной карты.

Лидер рынка мобильной связи страны "Azercell Telecom" в рамках мобильного приложения "Kabinetim", облегчающего ежедневные бытовые и рабочие процессы всех абонентов, представляет очередную новинку, связанную с услугой "Мобильная оплата". Так, данный сервис, запущенный в начале года для абонентов нефактурной линии (Sim-Sim), теперь стал доступен и абонентам фактурной линии Azercell.

Услуга "Мобильная Оплата" Azercell охватывает многие сферы повседневной жизни. Абоненты могут совершать оплаты за такие коммунальные услуги, как газ, вода, электричество, отопление с помощью баланса Azercell без прохождения каких-либо дополнительных процедур. Здесь также предусмотрена возможность оплаты услуг интернета и кабельного телевидения, услуг электронной подписи (E-İmza) и стационарной телефонной связи. С помощью услуги "Мобильная оплата" можно пополнять баланс других абонентов Azercell, вкладывать средства в различные развлекательные игры.

Одной из последних примечательных возможностей, предлагаемых услугой "Мобильная оплата", стала возможность абонентов Azercell напрямую пожертвовать средства в Фонд помощи Вооруженным Силам. В то же время, используя эту услугу, можно сделать пожертвование средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которая является важной проблемой глобального общества.

Следует отметить, что с другими условиями использования данной услуги можно ознакомиться на официальном сайте Azercell, а также через мобильное приложение в разделе "Правила пользования услугой "Мобильная оплата"".

В рамках проекта "Мобильная оплата", который предлагает новый цифровой подход к объединению банковских и мобильных сетей, планируется расширить количество услуг, увеличить спектр услуг и создать условия для использования других сервисов. Услуга "Мобильная Оплата" предоставляется абонентам как часть мобильного приложения "Kabinetim" от Azercell. Мобильное приложение "Kabinetim" позволяет абоненту полностью контролировать свой номер, управлять операциями, связанными с номером, осуществлять платежи, подписываться на мобильные приложения от Azercell. С помощью мобильного приложения "Kabinetim" можно с легкостью пополнять баланс, активировать интернет-пакеты и интернет-пакеты в роуминге, менять тарифный пакет и совершать множество других операций. Посредством онлайн-чата через мобильное приложение "Kabinetim”, поддерживающее азербайджанский, русский и английский языки, можно обратиться в абонентские услуги Azercell и подключиться к услугам QR-сканированием.

Мобильное приложение “Kabinetim”, которое постоянно совершенствуется и расширяет свою функциональность, можно загрузить из App Store или PlayStore. Если мобильное приложение не обновляется автоматически, ее можно загрузить по ссылке bit.ly/Kabinetim.