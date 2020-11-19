Среди героев, прошедших славный боевой путь во время Отечественной войны по освобождению земель Азербайджана, есть и директор Рабочего центра DOST Министерства труда и социальной защиты населения Фирудин Джебраилов.

В рамках мобилизации, объявленной 28 сентября Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, Фирудин Джебраилов присоединился к рядам Вооруженных сил Азербайджана и принял участие в успешных военных операциях.

Как стало известно haqqin.az, в общей сложности, на фронт отправился 81 сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения.