Тоноян: «Готов нести свою долю ответственности»

Теперь уже бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с посланием, в котором заявил в частности, что готов нести свою долю ответственности за результаты войны в Карабах е и в целом, ситуацию в армии, сообщает «Спутник-Армения».

Тоноян сообщил, что после многолетней службы в МО и исполнительной власти сегодня прекращает свою работу в государственной системе. Он считает, что все идеи и замыслы, которые были внедрены им и его сослуживцами в развитие вооруженных сил, внесли свой скромный вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Но какое-либо подведение итогов моей деятельности сегодня неуместно, так как этим подведением невольно стала вторая Карабахская война. Удовлетворен ли я своей работой во время войны и до нее? Думаю, некоторые концептуальные направления нуждаются в пересмотре, и я не успел это сделать. И в этом смысле готов нести свою долю ответственности», - отмечает Тоноян.

Для Тонояна сейчас вдвойне сложно уходить в столь сложный момент, но сложившаяся ситуация требует разрядки. Он хочет, чтобы его уход воспринимался именно в этом ключе.

Напомним, президент Армении в пятницу, 20 ноября, подписал указ об освобождении Тонояна от должности министра обороны. Его сменил Вагаршак Арутюнян.