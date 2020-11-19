«Пользуясь случаем, хочу вновь и вновь выразить слова благодарности высокопрофессиональным, убежденным патриотам державной России, особенно автору и ведущему программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Владимиру Соловьёву, а также его коллегам из ОРТ и РТР Ольге Скабеевой, Евгению Попову, Екатерине Стриженовой, Артёму Шейнину, Анатолию Кузичёву», - написал ровно месяц назад Арташес Гегамян, председатель армянской микропартии «Национальное Единение» в статье с громким заголовком «Россия — гарант спасения армян Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида».

Ереван можно поздравить с новым, хотя весьма сомнительным и достаточно дурно пахнущим, приобретением. В полку заармянских пропагандистов на российском ТВ пополнение – в их ряды попала скандально известная Ольга Скабеева, одна из ведущих нервно-паралитического шоу «60 минут».

Нужно сказать, что отношения армян со Скабеевой, семейное шоу которой давно уже называется «60 минут позора российского ТВ», начинались не слишком благополучно. 25 июля 2013 года на телеканале «Россия-1» вышел ее сюжет про арест главного подозреваемого в аварии под Подольском, водителя грузовика Грачьи Арутюняна. За две недели до этого он, находясь за рулем «КамАЗа», протаранил рейсовый автобус, в результате чего погибли 18 человек.

Скандал вышел знатный. Армянские журналисты возмутились «пристрастной» подачей информации в сюжете и обратились к российским коллегам из Союза журналистов с жалобой. Петицию к Скабеевой с требованием извиниться перед армянином подписало 15 тысяч человек.

Кроме пользователей социальных сетей и журналистов, возмутились также власти страны. Тогдашний спикер армянского парламента Овик Абрамян подчеркнул, что обращаются с подсудимым некорректно, и выразил надежду, что полиция займется не только расследованием аварии, но и действиями тех, кто унижал Аратюняна. Несколько дней у посольства Еревана в Москве проходили массовые акции протеста против «унижающего человеческое достоинство отношения к армянину».

Из этого скандала Скабеева вынесла главный урок – с армянской диаспорой нужно жить дружно. Очень дружно. В чем ее горячо поддержал и ее патрон, крестный отец ее карьеры Дмитрий Кисилев, имевший на начинающую журналистку серьезные виды.

Наглость провинциалки, не останавливающейся ни перед чем, лишь бы сделать карьеру на телевидении, малообразованность и узость кругозора, маскируемая апломбом и откровенно хабалистым поведением – эти качества делали Скабееву лучшей кандидатурой для отправки на пропагандистский фронт, включение ее в личную обойму Кисилева.

И вот уже в 2015, в самый разгар «крымских времен», «железная Оля» получает авторскую программу «Вести.doc» на телеканале «Россия-1». А еще через год совместно со своим мужем Евгением Поповым становится ведущей общественно-политического ток-шоу «60 минут», ставшего одной из самых позорных и дискредитирующих Россию передач на государственном телевидении.

«Прокурорско-обличительный» стиль, оскорбления и хамство в адрес приглашенных участников, агрессивная антиукраинская риторика, наглые передергивания и подтасовки, бескультурье – фирменный стиль Скабеевой, который нравится в первую очередь ей самой.

Она всерьез считает себя суперпопулярной и известной во всем мире, опуская тот факт, что с такой репутацией лучше дома сидеть, а не на телеэкран лезть. Помои ее не пугают – она в них купается, искренне считая, что «звезда телевидения» – это обязательно скандал, интриги, ложь и грязь.

Да и разве может она считать иначе, если ее совместное с супругом Евгением Поповым ток-шоу дважды, в 2017 и 2018 годах получало российскую общенациональную индустриальную телевизионную премию ТЭФИ - за высшие достижения в области телевизионных искусств. А годовой доход этой телепары составляет почти 30 миллионов рублей и в следующем году вырастет еще примерно в два раза, поскольку на столько же увеличится и продолжительность эфира «60 минут позора».

Свою проармянскую позицию Скабеева держит пока в резерве, лишь отдельными репликами, полутонами давая понять, на чьей она стороне. У ереванских пропагандистов вся их кампания обернулась сплошным фейком. А «железная Оля» особа прагматичная, с явно проигрышных позиций выступать опасается.

Поэтому звездный час ее заармянства на российском ТВ у нас еще впереди. Согласно правилам тусовки, в которой она своя и хочет таковой оставаться – она просто обязана выступить в поддержку Еревана и с негативом в адрес Анкары и Баку. Ждать этого, судя по всему, осталось недолго, до первого сигнала со стороны Дмитрия Кисилева.