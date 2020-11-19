В Ереване арестовали экс-главу аппарата парламента Армении
Войска полиции задержали бывшего руководителя аппарата парламента Армении Ара Сагателяна. Последний участвовал в акции протеста у здания Национального собрания с требованием отставки премьер-министра.
Камеры зафиксировали весьма забавный момент – Сагателяна под руки ведут силовики, и в этот момент он дает интервью телеканалу Armnews.
"Я участвовал в акции, так как считаю, что сейчас все сознательные граждане должны выйти на улицу и предотвратить это предательство. Каждый сегодня должен выйти и выразить свою гражданскую позицию", - сказал он.