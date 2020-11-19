Армянские войска полностью покинули Агдамский район
Армянские войска покинули территорию Агдамского района, который перешел под контроль Азербайджана, заявил журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков, передает РИА Новости.
«Роль российского миротворческого контингента - обеспечить безопасность гражданского населения в строгом соответствии с соглашениями обеспечить вывод армянских подразделений с территории, - они уже выведены, - и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооруженных сил», - сказал журналистам Волков.