За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 404 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 26 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 87 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 869 человек вылечились, 1 079 скончались.