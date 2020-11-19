Ильхам Алиев присвоил Кянану Сеидову звание генерал-майора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Кянану Алигусейн оглу Сеидову высшего воинского звания генерал-майора, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Кянану Алигусейн оглу Сеидову высшего воинского звания генерал-майора, сообщает АзерТАдж.
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