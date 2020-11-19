«Если Тер-Петросян заговорит...»

В эти дни экс-президент Армении Левон Тер-Петросян получает многочисленные предложения от армянских и зарубежных СМИ. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«Принося им извинения, считаем необходимым отметить, что в нынешней ситуации разжигания страстей президент Тер-Петросян не желает участвовать в дальнейшем углублении гибельной для государства напряженности.

Потому что, если первый президент РА заговорит, он, по своей привычке, не может не раскрыть всей правды о причинах постигшей армянский народ катастрофы. А сейчас это несвоевременно», - отметил Арман Мусинян.