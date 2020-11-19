Протесты против Пашиняна вышли за пределы Еревана: уже в Гюмри

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошли не только в Ереване, но и в Гюмри. Как сообщает Sputnik Армения, во втором городе Армении задержаны восемь активистов.

Согласно информации, группа активистов перекрыла площадь, на которой находится административное здание мэрии. Активисты игнорировали требования правоохранительных органов открыть дороги. После полиция начала подвергать приводу протестующих в отделение полиции.

Кроме того, сегодня в Ереване также был проведен ряд акций с требованием отставки Пашиняна. Из разных частей города было подвергнуто приводу 85 человек.

Акции и шествия против дальнейшего пребывания Пашиняна в должности проходят с 10 ноября. Основные организаторы акций – партии АРФ "Дашнакцутюн", "Отечество" и "Процветающая Армения".