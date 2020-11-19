Баку обратился к Москве в связи с преступлениями Семена Пегова и Семена Багдасарова

Генпрокуратура Азербайджана направила официальный запрос в правоохранительные органы России и других стран для оказания правовой помощи с целью проведения следственных мероприятий в отношении российских граждан Семена Пегова и Семена Багдасарова, которые проходят по уголовному делу, возбужденному в Азербайджане.

«Следственное управление Генеральной прокуратуры ведет расследование в отношении блогера Семена Пегова (проект WarGonzo) и директора Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии Семена Багдасарова, действия которых квалифицируются по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы группы людей против территориальной целостности Азербайджана), 283.2.1 (открытые призывы к национальной вражде с угрозой насилия через СМИ) УК Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура отмечает, что Пегов уличен также в незаконном пересечении госграницы Азербайджана.

В ходе обсуждений в видеоформате, проводимых в некоторых СМИ и на страницах социальных медиа на тему «Освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов» автором проекта WarGonzo, российским гражданином Семеном Владимировичем Пеговым в передаче SolovyovLive с директором Центра исследований по Ближнему Востоку и Средней Азии, российским гражданином Семеном Аркадьевичем Багдасаровым было сказано, что армяне, не смирившись с поражением, совершили нападения на азербайджанских военнослужащих. Были даны прогнозы о том, что готовятся различные боевые операции, начнется партизанская война, и что в связи с этим есть определенная информация, а также допущены выражения провокационного характера, говорится в сообщении ведомства.

В связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц.

В связи с исполнением ходатайств Генеральной прокуратурой Азербайджана будет обеспечен постоянный контакт с коллегами, предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования.