В Баку на выходных приостановят работу автобусов

В выходные в Баку будет приостановлена деятельность всех регулярных и экспресс-автобусов. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 00:00 21 ноября по 06:00 23 ноября в Баку будет приостановлена деятельность всех регулярных и экспресс-автобусов.

"В указанные дни на административной территории Баку не будет никаких ограничений в связи с деятельностью служб такси, которые в соответствии с законодательством получили лицензии. Вновь призываем население серьезно соблюдать карантинные правила во имя личного и национального здоровья", - сказали в агентстве.