С целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана с 21 ноября в общественных местах на открытом воздухе использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) является обязательным. Об этом сказал глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов.

По словам Захидова, к общественным местам на открытом воздухе относятся и улицы: «С завтрашнего дня ношение масок как на улице, так и в парках, на бульварах и в других общественных местах является обязательным. Нарушение этих требований влечет ответственность, установленную Кодексом об административных поступках».