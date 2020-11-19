Жители Нафталана и Гянджи, погибшие в результате ракетного обстрела с территории Армении населенных пунктов Азербайджана, находящихся вдали от линии фронта, являются шехидами. Об этом сообщили в Кабинете министров АР.

Это отражено в изменении в постановлении Кабинета министров «Правила увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов».

В соответствии с пунктом 1.2.4. решения Кабмина АР от 15 января 1994 года «Правил увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов», до сих пор таковыми считались лишь гражданские лица, погибшие и без вести пропавшие в результате агрессии, учиненной вооруженными силами Армении на приграничных с Арменией территориях и в Карабахе.

