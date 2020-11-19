Для обеспечения безопасного движения наших войск в этом направлении в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники наших подразделений на территории.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, подразделения Азербайджанской Армии, вошедшие 20 ноября в Агдамский район, провели ряд мероприятий на территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль Азербайджанской Армии. В центре города Агдама был поднят Государственный флаг Азербайджана, исполнен Государственный Гимн и было доложено Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами господину Ильхаму Алиеву.

Нашими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и её территории, в мечети был произнесен Азан и совершен пятничный намаз.