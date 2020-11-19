Путин: Не дай Бог, если кто-то подорвёт соглашения по Карабаху - будет война! обновлено 21:00
Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе, передает РИА Новости.
"Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали – о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война", - сказал президент РФ.
"И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет", - добавил Путин.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по работе российской миротворческой миссии в Карабахе сказал, что для России урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которая помогла остановить кровопролитие.
Владимир Путин также отметил, что все гуманитарные усилия России в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам.
Путин отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал он.
Россия рассчитывает на подключение к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе ЮНЕСКО, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявил Путин. "Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских", - сказал глава российского государства.
Россия в ближайшее время направит представительную делегацию для решения насущных проблем, в том числе гуманитарных, в Нагорном Карабахе, сообщил Путин.
Российский лидер напомнил, что он находится в "постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане". "Мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению и Азербайджан будет направлена российская делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств", - сказал Путин. Задачей делегации станет рассмотрение "актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления от 9 ноября", включая гуманитарную проблематику, пояснил президент.
"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - заявил глава российского государства на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Все гуманитарные усилия России в Нагорном Карабахе должны идти на благо армянскому и азербайджанскому народам, заявил Путин. "Подчеркну особо: все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам", - сказал он. Россия сопереживает "всем, кто попал в беду", подчеркнул российский лидер.