19:55

Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе, передает РИА Новости. "Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали – о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война", - сказал президент РФ. "И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет", - добавил Путин.

* * * Президент России Владимир Путин в ходе совещания по работе российской миротворческой миссии в Карабахе сказал, что для России урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики, сообщает ТАСС. Российский лидер отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которая помогла остановить кровопролитие. Владимир Путин также отметил, что все гуманитарные усилия России в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам.