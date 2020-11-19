Шойгу о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе
Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал российский министр на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.