Caspian Drilling продолжает поддержку армии Азербайджана

В рамках этой поддержки в головном офисе компании была проведена акция по сдаче крови. Сотрудники компании, сдав кровь, поддержали наших отважных солдат, раненных в боях.

С начала войны компания также перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам 17 миллионов манатов, многонациональный коллектив компании, собрав часть своей зарплаты, перечислил 350 тысяч манатов.