«Азербайджанские солдаты не смогли найти в Физули ни одного целого здания, чтобы водрузить флаг» сюжет Euronews
Телеканал Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана.
«Когда азербайджанские солдаты заняли город Физули, они не смогли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить свой флаг: пришлось довольствоваться фасадом разрушенного дома культуры", - говорится в видеоматериале.
"Некогда плотно населённый и процветающий город Физули, часть большой территории вокруг Нагорного Карабаха под контролем армянских сил, был разграблен и разрушен 27 лет назад. Теперь он захвачен природой и похож на декорации к апокалиптическому фильму», - говорит корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов.
Передвигаться здесь можно только в сопровождении азербайджанских военных и только по главным дорогам: в стороне от них, по словам солдат, всё заминировано. Поэтому люди, жившие в Физули три десятилетия назад, могут смотреть на руины своих домов только издалека, отмечается в сюжете.
Беженка из Физули Арзу Шафиева рассказывает: "Почти 30 лет назад, когда мы бежали из нашего дома, он был совсем другим. Мы ничего не взяли с собой, оставили всё. Заперли дом, потому что думали, что вернёмся. Я верю, что с Божьей помощью мы всё же вернёмся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу ".
Как сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, это акт вандализма, совершённого Арменией против Азербайджана, в частности, в отношении Физули. «До оккупации в городе жили 100 тысяч человек, он процветал, но всё сровняли с землёй. Азербайджан восстановит разрушенное армянами, вернёт в Физули жизнь, и он вновь станет процветающим азербайджанским городом», - сказал Гаджиев.