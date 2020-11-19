"Некогда плотно населённый и процветающий город Физули, часть большой территории вокруг Нагорного Карабаха под контролем армянских сил, был разграблен и разрушен 27 лет назад. Теперь он захвачен природой и похож на декорации к апокалиптическому фильму», - говорит корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов.

Передвигаться здесь можно только в сопровождении азербайджанских военных и только по главным дорогам: в стороне от них, по словам солдат, всё заминировано. Поэтому люди, жившие в Физули три десятилетия назад, могут смотреть на руины своих домов только издалека, отмечается в сюжете.

Беженка из Физули Арзу Шафиева рассказывает: "Почти 30 лет назад, когда мы бежали из нашего дома, он был совсем другим. Мы ничего не взяли с собой, оставили всё. Заперли дом, потому что думали, что вернёмся. Я верю, что с Божьей помощью мы всё же вернёмся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу ".

Как сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, это акт вандализма, совершённого Арменией против Азербайджана, в частности, в отношении Физули. «До оккупации в городе жили 100 тысяч человек, он процветал, но всё сровняли с землёй. Азербайджан восстановит разрушенное армянами, вернёт в Физули жизнь, и он вновь станет процветающим азербайджанским городом», - сказал Гаджиев.