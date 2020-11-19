Paris Match о Барде, об убитых мирных жителях Азербайджана...

Как сообщает АзерТАдж, в материале французского журналиста Режи ле Сомье рассказывается о городе Барда, подвергшемся ракетным ударам ВС Армении, в результате которых погибли десятки мирных жителей.

Французский журналист, посетивший ту часть Барды, которая подверглась ракетному обстрелу, отмечает, что все здесь превратилось в кровавое месиво, что он видел тела 21 мирного азербайджанского жителя, что спасатели вывозили сгоревшие автомобили. Поблизости расплакалась женщина, увидевшая глубокую яму на месте принадлежащего ей магазина фруктов и овощей. Мясная лавка по соседству напоминала сцену полного разгрома.

В статье отмечается, что в 1993 году армяне изгнали азербайджанское население из своих домов.

Автор пишет, что делившиеся воспоминаниями о Первой Карабахской войне люди говорят, что в то время они воевали почти голыми руками. Современный же Азербайджан развивается, многократно увеличив свой военный бюджет.

В статье также рассказывается об освобождении Азербайджаном своих земель. Отмечается, что в освобожденные районы уже проведено электричество, и там начинается новая жизнь.