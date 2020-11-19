Россия направит дополнительные силы на границу Армении и Азербайджана

Российские пограничники по просьбе армянской стороны развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

"В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана... Азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу, необходимое взаимодействие с партнерами организовано", - цитирует РИА Новости директора ФСБ.

"Необходимые вопросы с точки зрения взаимодействия по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств установлены, осуществляется постоянный обмен информацией.... Причем находимся в круглосуточном режиме обмена информацией" , - добавил Бортников.