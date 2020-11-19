Путин: Я знаю настрой Ильхама Алиева

В ходе совещания он призвал российских миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабах е, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную обстановку в освобождаемых армянской армией районах.

"Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, - да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди и, я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный. Но нужно наладить связь с обеими сторонами - в данном случае с азербайджанской стороной - с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве", - подчеркнул президент РФ.

"Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова. Но я знаю настрой президента Азербайджана - он как раз именно таким образом и с таких позиций подходит к организации будущей работы", - добавил Путин.

На первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и российским миротворцам, подчеркнул российский президент, чтобы иметь информацию о происходящем и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами.

Российский лидер также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян:"То же самое касается и объектов исторического, культурного, религиозного наследия. Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и, разумеется, азербайджанской".

"Один из них находится в зоне вашего контроля – один из старейших христианских монастырей. Здесь тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и азербайджанцев. И в Азербайджане тоже есть христиане, причем это тоже одна из древних христианских церквей. Надо это все иметь в виду и в контакте с обеими сторонами наладить необходимый режим работы", - обратился Путин к командующему российскими миротворцами.