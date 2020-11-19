МВД о ношении масок в автомобиле

В случае, если водитель находится один в автомобиле, использование маски не является обязательным, сказали в пресс-службе МВД Азербайджана, отвечая на вопрос о необходимости ношения защитных масок в транспортных средствах.

В министерстве уточнили, что в случаях, когда в автомобиле есть еще кто-то, кроме водителя, все находящиеся в транспортном средстве обязаны пользоваться масками. В противном случае предусмотрено применение штрафов в установленном законом порядке.

Ранее в МВД напомнили, что с 21 ноября, в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции, в общественных местах на открытом воздухе использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) становится обязательным.