«Последние отчаянные попытки выдыхающихся властей» Пашиняна

В армянской оппозиционной партии "Адеквад» заявили о задержании соучредителя движения Артура Даниеляна и некоторых других участников акции, проведенной сегодня в Ереване, сообщают армянские СМИ.

«В настоящее время задержанные находятся в Зейтунском отделении Следственного комитета...» - сообщается на странице движения в Facebook. В организации заявляют, что данные действия правоохранителей представляют собой «последние отчаянные попытки выдыхающихся властей» Никола Пашиняна.

Задержан также учредитель общественно-политического движения «ВЕТО» Нарек Малян. Информация об этом опубликована на странице «ВЕТО» в Facebook.

Ранее сообщалось о задержании экс-главы аппарата парламента Армении Ара Сагателяна. Как сообщил «Пастинфо» защитник Сагателяна Акоп Енокян, согласно протоколу о задержании, Сагателян задержан по подозрению в совершении действий, предусмотренных статьей 225.1 Уголовного кодекса Армении за организацию собраний, нарушающих общественный порядок. Сагателян обвинений не признает.