Генерал Акопян: «Наша структура в телефоне турецкой роты»

«Я сказал, что премьер-министр Никол Пашинян не позвонил нашему стратегическому союзнику и не попросил о помощи, – они поняли, что он вообще не звонил. Нет, звонил, по несколько раз в день, но не просил о помощи до 30-го числа», - утверждает Акопян.

Говоря о публикации сведений, составляющих государственную тайну, в которой его обвинили, Акопян отметил: «Человек от Минобороны, написавший это заявление, должен долго прослужить в армии, чтобы понять, чем секретное отличается от несекретного. Могу привести один пример – если наша структура есть в телефоне командира разведывательной роты 887-й турецкой бригады, то в чем ее секрет? Вы держите это в тайне от нашего народа? По остальной части возбуждено уголовное дело, если есть секретность и я открыл какие-то секретные документы, то готов нести ответственность».

М. Акопян, отвечая на информацию о том, что сбиты БПЛА, и на свое предыдущее заявление о непригодности «Су-30», сказал: «Как они лгали 44 дня, так и сегодня лгут. Если да, то первый вопрос – почему они не летали? Если эти 62 БПЛА были сбиты, как они это подсчитали, и как тогда воздушное пространство было незащищено? Кто именно их сбил, и где эти БПЛА? Теперь они скажут, – на территориях, которые мы передали Азербайджану».