В Армении смягчили режим военного положения
Конституционный суд Армении принял решение о приостановке действия ряда введенных в условиях военного положения ограничений.
Пресс-служба суда сообщила, что до принятия окончательного решения снимается запрет на свободное выражение мнения и публикации СМИ, "ставящих под сомнение обороноспособность Армении".
Также приостанавливается запрет на публикацию высказываний, "обесценивающих деятельность должностных лиц", направленную на обеспечение правового режима военного положения.