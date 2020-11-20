Президент Саркисян честно ответил: «Почему Армения проиграла Азербайджану?»

"За эти годы нам не удалось создать армию, которая могла бы противостоять Азербайджану или противостоять члену НАТО Турции, что, в принципе, я думаю, было возможно благодаря военному духу, преданности людей. У нас не было военной техники, соответствующей подготовки, организации", - сказал Саркисян.

По его словам, Армения проиграла не только войну на поле боя, но и демографическую: "В 1994 году мы были государством-победителем, весь мир, те же европейцы, то же НАТО думали, что у нас самая мощная армия в регионе. Тогда население Карабаха составляло немногим более 100 тысяч, через 26 лет – те же 100 тысяч или 130-150 тысяч. Мы проиграли эту демографическую войну. Думаю, через 26 лет в Карабахе могло проживать 500 или 600 тысяч человек. Не хочу обсуждать, каким образом, но уверен, что это было возможно. Однако этого не произошло. Когда ты солдат, то одно дело - иметь миллион человек, другое дело - население в 100 тысяч".

Армения проиграла и на дипломатическом фронте, признается президент Саркисян. "Наш дипломатический корпус должен был финансироваться в три-четыре раза лучше. Турция и Азербайджан ничего не жалели для того, чтобы усилить свою дипломатию", - сказал Саркисян.

Саркисян раскритиковал СМИ Армении, сказав, что их работа превратилась в "копипаст" информации из Facebook, зачастую необоснованной, эмоциональной, нелогичной, доходящей до самых феноменальных пределов конспирации.

Помимо этого он не согласился с утверждением, что в Армении развита сфера информационных технологий. "У нас есть огромное количество талантливых молодых людей, которые стремятся к этому, но у нас нет той системы. В такой стране, как Беларусь, сегодня в несколько раз больше, в десятки раз больше программистов, есть область программирования, в которую вкладываются огромные суммы денег из-за рубежа, из США и Канады. Есть информационный университет, в котором обучается 30 000 студентов. Государство не вкладывало в эту сферу деньги, но проводило соответствующую политику. И это касается Беларуси, а не Китая, Франции или США, не Силиконовой долины. Мы и здесь оказались позади", - сказал президент.

По словам Саркисяна, в Армении "хромает" и наука: "Академия наук сократилась в несколько раз, она хуже финансируется. У нас есть блестящие ученые, есть люди, но нет системы".