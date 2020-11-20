Азербайджану передали список пропавших без вести

Руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев передал представителю полевой миссии Международного комитета Красного Креста Паскалю Ханту и представителям Азербайджана список пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что список был составлен по просьбе российского МЧС России.

"...Передал списки тех, кто пропал, то есть о них ничего неизвестно. Эти же списки я по нашим партнерским каналам, я имею в виду взаимодействие наше с МЧС Азербайджана, передал азербайджанской стороне. И азербайджанская сторона сказала, что уже взяли в проработку. То есть они по своим каналам также эти списки передали и по ним работают", - сказал Соловьев.