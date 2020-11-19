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Война в Карабахе окончена, азербайджанцы возвращаются в свои дома на территориях как оставленных армянскими силами, так и оказавшихся слишком близко к линии фронта. Многие лишились своих домов дважды - в первую войну в Карабахе и нынешнюю: их дома попали под обстрелы армянских сил. Такими словами начинается репортаж Русской службы BBC из Азербайджана. Мы знакомимся с жителем Тертера Логманом Садыговым, дом которого второй раз за его жизнь разрушен бомбежкой. Первый раз это случилось в первую Карабахскую войну 1992-1994 годов, тогда погибли его родители, а сам он был ранен. И вот уже во время новой войны он вернулся обратно и обнаружил на месте своего дома в городе Тертер только руины.

В материале отмечается, что Тертер подвергался бомбежкам с 27 сентября, когда началась война в Карабахе. Город обстреливали почти каждый день. Уцелевшие дома покрыты осколками, во многих из них выбиты стекла, в стенах зияют дыры. Пожилой женщине Махмар Албандовой повезло - ее дом почти цел. С детьми и внуками всю войну она пряталась в здании местной школы. Когда война окончилась, Махмар вернулась в свой дом, хотя в нем и выбиты стекла, повреждены стены, лопнули трубы - но он хотя бы не разрушен. "Как будто в Сирию попала", - говорит она и достает из стены металлический осколок.

У ее соседки Шовкет Мамедовой в стене дома зияет дыра, но дом тоже относительно цел. Ее сын был ранен на фронте: "Все, что разрушено, можно починить. Только смерть не исправишь, так что главное - он жив". Говоря о городе Барда, издание пишет, что в разгар войны город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами с армянской стороны, в результате чего только за один день погибло более 20 человек. Теперь Барда тоже вернулась к нормальной жизни.

В здании бардинской городской школы № 6 нашла временный приют семья Гаджиевых. "В наш дом попал снаряд, но не взорвался. Во время войны ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию) приходило и искало еще снаряды, но не нашли. Сказали, что нужно принести оборудование. Вернуться не можем, боимся", - говорит Ясемен Гаджиева. Это второе в их жизни вынужденное переселение: впервые они были изгнаны из своих домов летом 1993 года, когда армяне захватили город Агдам. Сначала жили в палатках, а в последующие годы поселились в поселке, построенном в одном из оставшихся под контролем Азербайджана сел Агдама. Семья Гаджиевых ждет возвращения Агдама, откуда родом муж Ясемен - Мазахир. "Когда я уезжал, мне было 24 года, сейчас мне 49. Родина для всех мила; у нас в поселке хорошие условия, но родной дом лучше", - радуется Мазахир Гаджиев. Все эти дни семья беспокоилась не только о доме, но и о своих детях: их сыновья-военные воевали на передовой.