О чем говорили Джейхун Байрамов и глава МИД Франции
В пятницу состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Франции - Джейхуном Байрамовым и Жан-Ивом Лё Дрианом. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили исполнение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, вопросы, вытекающие из данного документа, а также решение гуманитарных вопросов.
Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении.
Сторона также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.