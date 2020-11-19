В Азербайджане вступили в силу новые ограничения

В Азербайджане с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) решением Оперативного штаба при Кабинете министров страны особый карантинный режим продлен до 06:00 28 декабря 2020 года.

Принято решение о введении следующих ограничений:

- в городах Шеки, Ленкорань, Гах, Закатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;

- ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;

- с 00:00 21 ноября 2020 года по 06:00 28 декабря 2020 года на всей территории Азербайджана в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;

- с 00:00 21 ноября 2020 года по 06:00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов;

- с 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен. Отмечается, что неиспользование медицинской маски в соответствующих местах влечет ответственность в установленном законом порядке.

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, в том числе и в Азербайджане, лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.

Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов количество работников, перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.