Царукян рассказал, почему не участвует в митингах протеста

«Не могу участвовать в митингах оппозиции по очень простой причине: за полчаса до начала меня вызывают на допрос». Об этом в интервью 168.am сказал лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

«Они (власти) большего всего боятся того, что Царукян может встретиться с народом. Но Царукяна не нужно бояться. Они должны бояться своей политики, своего позорного поражения... Пусть боятся родителей погибших и пропавших без вести солдат», - возмущается миллиардер-оппозиционер.