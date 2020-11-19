«Пашинян должен уйти и уйдет»: главный адвокат Армении назвал причины
Никол Пашинян и его команда, пришедшие к власти на почве народного недовольства бывшими властями, сделали мишенью ключевые национальные институты и потенциальные источники сопротивления, в том числе церковь, семью, армию, образование, юриспруденцию и журналистику. Об этом в своем Facebook написал председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, пишет News.am.
По мнению Зограбяна, «Никол Пашинян ответственен: 1) за ненадлежащую организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил; 2) за ухудшение отношений с Ираном и Грузией; 3) за необеспечение надлежащего сотрудничества с Россией; 4) за заведение переговоров в тупик; 5) за ненадлежащую организацию мобилизации в период войны; 6) за то, что народ в период войны оказался оторванным от реальности; 7) за ненадлежащую организацию взаимопомощи в период войны; 8) за то, что не завершил войну раньше; 9) за подписание документа втайне от всех.
...Побежденные власти должны уйти. Никол Пашинян должен уйти и уйдет...»,- отметил главный адвокат Армении.