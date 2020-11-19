Партия Тер-Петросяна: Пашинян стал пленником пропаганды «ни пяди земли»

«Никол Пашинян избежал ответственности, он стал пленником пропаганды «ни пяди земли», он стал главарем приверженцев тезиса «ни пяди земли» и повел народ по гибельному пути», - заявляет Зурабян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не понимает, что значит быть главой государства. Об этом в эфире Azatutyn TV сказал член Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян.

Представитель партии экс-президента Левона Тер-Петросяна утверждает, что у Пашинян ненасытное и болезненное честолюбие: «Он абсолютно безграмотный в международной политике, геополитике и военных вопросах. Он просто не мог представить, что войдет в историю не как величина более значимая, чем Тигран Великий, а как человек, который сдал земли».

Зурабян также выражает недовольство тем, что Пашинян отказался дать мандат первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну на поездку в Москву и переговоры для сохранения того, что еще можно было: «Он продемонстрировал, что полностью оторван от жизни и живет в собственных мечтах».

По мнению Зурабяна, народ больше не примет это правительство. «Никол Пашинян погубил Армению и Карабах. Очевидно, что Никол Пашинян продолжит цепляться за власть. Никол Пашинян пусть объявит выборы в апреле-мае, чтобы народ смог восстановить утраченное достоинство».