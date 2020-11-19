На акциях протеста в Армении заметили полицейских в китайской форме
В полиции Армении объяснили нашивки с китайским иероглифами на униформе полицейских, которые задерживали участников акции протеста в Ереване.
«Во всех акциях принимали участие только сотрудники полиции», — говорится в заявлении полиции, которое приводит Sputnik Армения.
Ранее в соцсетях появились предположения, что в рядах полиции были чьи-то охранники. Также была высказана версия, что полицейским выдали китайскую униформу, на которую не успели нашить армянские надписи.