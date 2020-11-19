Война в Карабахе обвалила рейтинг Пашиняна

Итоги войны в Карабах е нанесли сильнейший удар по рейтингу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Deutsche Welle пишет, что если еще в июле, по данным GALLUP International Association, 85% опрошенных жителей Армении поддерживали деятельность Пашиняна на посту премьера, то по результатам последнего опроса (он был проведен уже после подписания трехстороннего заявления) этот показатель упал ниже 30%.

Армянский эксперт по региональным проблемам Манвел Гумашян констатирует, что поражение в войне ввергло людей в "турбулентное состояние, армянское общество сильно дезориентировано". В интервью DW Гумашян подчеркнул, что общество также крайне поляризовано, причем линии раздела проходят как между политическими силами, так и внутри них самих. Это, полагает эксперт, касается и партии власти - фракцию правящего блока "Мой шаг" уже покинули часть ее членов.

Доминирующая идея в обществе такова, что Никол Пашинян и его команда должны уйти. Водораздел, поясняет Гумашян, проходит между теми, кто требует немедленной отставки премьер-министра, и теми, кто уверен, что это должно случиться позже, когда страсти улягутся и можно будет в более спокойной обстановке провести внеочередные выборы и сформировать новое правительство.

"Если не будет какого-либо внешнего форс-мажора, Пашинян и его команда устоят еще несколько месяцев, попытаются претворить в жизнь "дорожную карту" премьера, а к концу весны провести досрочные парламентские выборы", - заключил Гумашян.