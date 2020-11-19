Правозащитник Меликян: Задержаны десятки общественных деятелей

За организацию и проведение митинга с требованием отставки «верховного предателя» на 72 часа задержаны около 20 общественных деятелей. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян, сообщает «Новости-Армения».

«Еще около 200 человек были подвергнуты приводу и спустя несколько часов выпущены на свободу», - добавил он.

Напомним, уже два дня участники акций протеста, требующие отставки Пашиняна, перекрывают улицы в различных административных районах Еревана.

Такие же акции прошли и во втором городе Армении, Гюмри.