Шойгу проводит встречу с Пашиняном обновлено 10:20
Прибывший в Армению министр обороны РФ Сергей Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.
"Министр обороны России прибыл в Армению. В данный момент он встречается с премьер-министром", - сказала Геворгян. Другие подробности она не привела.
В субботу ожидается визит в Армению также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ. Об этом в субботу сообщили ТАСС в правительстве Армении.
"Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других", - сообщили в кабмине.
Как уточнили в кабмине, члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.