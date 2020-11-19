Прибывший в Армению министр обороны РФ Сергей Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

"Министр обороны России прибыл в Армению. В данный момент он встречается с премьер-министром", - сказала Геворгян. Другие подробности она не привела.

В субботу ожидается визит в Армению также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.