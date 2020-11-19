Царукян: «Пашинян должен уйти»

«На сегодня отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна является необходимостью, поскольку не было в мире случая, чтобы человек, стоящий у руля власти, верховный главнокомандующий в стране понес столь позорное поражение и имел возможность вести переговоры», - заявил лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА), депутат парламента Армении Гагик Царукян в интервью Сатик Сейранян в рамках авторской программы «Прессинг».

Лидер «Процветающей Армении» и один из богатейших людей страны готов поддержать кандидата, приемлемого для общества. Он отметил, что возглавляемая им партия вместе с рядом других политических сил уже несколько дней проводит митинги с требованием отставки правительства Никола Пашиняна из-за последних договоренностей по Карабаху. Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов. Однако власти страны упорно держатся за свои кресла — после позорного поражения и столь же позорных соглашений, после стольких жертв они не желают уходить.

«Если мне кто-то докажет, что после такого можно вести переговоры, то я отвечу - невозможно. Он, как можно скорее, должен был подать в отставку. Каждая минута работает против нас. Как народ избрал Пашиняна, так и должен потребовать его ухода. Мы не говорим, что должен произойти переворот, кровопролитие. Нет, все должно быть цивильно, как полагается», - сказал председатель ППА.

Он отметил, что представленная правительством дорожная карта на ближайшие полгода не может привести к каким-либо позитивным изменениям. Замена состава правительства, по словам Царукяна, также не решит проблемы.

«Мы сегодня должны быть консолидированными, так как фактически находимся на грани пропасти. Только единение и сплоченность нас спасут от гибели. И если будет приемлемый для общества кандидат на пост премьера, то я сам всячески буду его поддерживать и стоять рядом с ним. Сам я не желаю становиться премьером. Нет», - добавил он.

Глава ППА считает, что правительство два с половиной года страной управляло с помощью фейсбуковских лайков и фейков. По его мнению, страну довели до «ручки», и в такой ситуации очень немногие согласятся взять на себя бремя ответственности.