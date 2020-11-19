Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с высшим офицерским составом представил нового министра обороны Вагаршака Арутюняна, сообщили в пресс-службе МО Армении, передает «Спутник-Армения».

«Глава правительства на встрече отметил, что необходимо подробно проанализировать, понять, где ошиблись, почему ошиблись, и сделать выводы. Для премьера очевидно, что страна стоит перед острой необходимостью реформ в армии, и вопрос лишь в том, какими должны быть эти реформы, каким должен быть график.

Новый министр в своем выступлении отметил, что в сложившейся военно-политической ситуации нужно принять адекватные меры. Он уверен, что военные сумеют правильно оценить результаты войны в Карабахе и представят пакет нужных реформ. При этом предстоящие изменения не затронут все те позитивные реформы, которые были за последнее время», - говорится в сообщении.