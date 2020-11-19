Турецкие военные готовы к отправке в Азербайджан
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан, сообщает «Анадолу».
По словам министра, Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан, сообщает «Анадолу».
По словам министра, Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку.
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