Турецкие военные готовы к отправке в Азербайджан

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан, сообщает «Анадолу».

По словам министра, Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку.

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