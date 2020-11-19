Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров прибыли в Ереван.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства Армении, Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.