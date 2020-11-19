Генерал Арне Далхауг на норвежском Гостелеканале: «А ведь Тер-Петросян предупреждал Армению об унизительном поражении»

Автором статьи является генерал-лейтенант Арне Далхауг – бывший глава Штаба обороны Норвегии, экс-представитель своей страны в Военном комитете НАТО (высший военный орган Североатлантического альянса) и бывший глава Оборонного колледжа НАТО в Риме – главного учебного заведения Организации.

Норвежский государственный телеканал NRK, являющийся крупнейшей медиа-организацией в стране, опубликовал на своем сайте материал об итогах войны в Нагорном Карабах е.

В материале под названием «Унизительное поражение Армении» Далхауг начал с того, что рассказал норвежской публике об армянской оккупации территорий Азербайджана в начале 1990-х годов, в результате чего около 700 тысяч азербайджанцев стали беженцами в своей собственной стране.

«В нескольких резолюциях ООН говорится, что Армения незаконно оккупировала азербайджанские территории», - пишет генерал-лейтенант, отмечая, что с 27 сентября этого года ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном разгорелись вновь.

«Азербайджан добился значительного прогресса на поле боя. Вечером 9 ноября Армении пришлось подписать унизительное мирное соглашение, которое вызвало крупные протесты в Ереване и поставило под сомнение политическое будущее нынешнего правительства».

Далхауг считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти в 2018 году, имел худшие отношения с Москвой, чем его предшественники. И Россия не помогла Армении, проявив нейтралитет.

«Защищая Карабах, Армения всегда полагалась только на военную мощь, но ей никогда не следовало этого делать. У страны не было никаких ресурсов для поддержки такой стратегии, не было и нет международной поддержки оккупации азербайджанской территории.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян (1991-1998) осознавал, что продолжение оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий нецелесообразно и что армянский народ должен быть готов к компромиссу с Азербайджаном. После его отставки в 1998 году внешняя политика Армении в целом и, в частности в отношении Азербайджана, имела мало общего с реальностью.

Международное сообщество не может принять незаконную оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Ведь признание того, что оккупация должна давать некоторые права на земли будет иметь очень негативные последствия».