Генерал Арне Далхауг на норвежском Гостелеканале: «А ведь Тер-Петросян предупреждал Армению об унизительном поражении»
Норвежский государственный телеканал NRK, являющийся крупнейшей медиа-организацией в стране, опубликовал на своем сайте материал об итогах войны в Нагорном Карабахе.
Автором статьи является генерал-лейтенант Арне Далхауг – бывший глава Штаба обороны Норвегии, экс-представитель своей страны в Военном комитете НАТО (высший военный орган Североатлантического альянса) и бывший глава Оборонного колледжа НАТО в Риме – главного учебного заведения Организации.
В материале под названием «Унизительное поражение Армении» Далхауг начал с того, что рассказал норвежской публике об армянской оккупации территорий Азербайджана в начале 1990-х годов, в результате чего около 700 тысяч азербайджанцев стали беженцами в своей собственной стране.
«В нескольких резолюциях ООН говорится, что Армения незаконно оккупировала азербайджанские территории», - пишет генерал-лейтенант, отмечая, что с 27 сентября этого года ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном разгорелись вновь.
«Азербайджан добился значительного прогресса на поле боя. Вечером 9 ноября Армении пришлось подписать унизительное мирное соглашение, которое вызвало крупные протесты в Ереване и поставило под сомнение политическое будущее нынешнего правительства».
Далхауг считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти в 2018 году, имел худшие отношения с Москвой, чем его предшественники. И Россия не помогла Армении, проявив нейтралитет.
«Защищая Карабах, Армения всегда полагалась только на военную мощь, но ей никогда не следовало этого делать. У страны не было никаких ресурсов для поддержки такой стратегии, не было и нет международной поддержки оккупации азербайджанской территории.
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян (1991-1998) осознавал, что продолжение оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий нецелесообразно и что армянский народ должен быть готов к компромиссу с Азербайджаном. После его отставки в 1998 году внешняя политика Армении в целом и, в частности в отношении Азербайджана, имела мало общего с реальностью.
Международное сообщество не может принять незаконную оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Ведь признание того, что оккупация должна давать некоторые права на земли будет иметь очень негативные последствия».
Арне Далхауг напоминает, что ОБСЕ в течение трех десятилетий пыталась найти политическое решение, которое могло бы обеспечить безопасность жителям Нагорного Карабаха и положить конец армянской оккупации.
«Много лет назад эта группа выступила с Мадридскими принципами, согласно которым Армения отказывается от оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха и самого анклава, международное сообщество и Баку предоставляют гарантии безопасности Нагорному Карабаху, и анклав имеет право на форму местного самоуправления.
Но Армения никогда не соглашалась с тем, что международное политическое решение - это единственный разумный путь вперед».
Норвежский генерал пишет, что соглашение, заключенное в ночь на 10 ноября, содержит в себе некоторые элементы Мадридских принципов, однако оно куда более унизительное для Армении, чем могло быть.
«Сегодня Армения вынуждена уйти с большей части оккупированных территорий. Есть также много других тяжелых уступок, на которые Армении пришлось пойти. Наиболее проблематичным для армян, вероятно, является то, что ничего не было сказано о будущем политическом статусе Нагорного Карабаха, а также то, что Армения больше не может влиять на это. Есть еще много вопросов, на которые нет ответа, но вполне вероятно, что это соглашение будет соблюдаться обеими сторонами.
Армения проиграла войну, и Азербайджан стал явным победителем. Россия подтвердила, что имеет сильное влияние в этой области. Ясно также, что роль Турции на Южном Кавказе значительно усилилась».