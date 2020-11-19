Хулуси Акар: «Мы продолжаем встречи с Россией по Карабаху»

«Мы сделали все, что нужно для защиты прав и интересов наших азербайджанских братьев», - сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает «Анадолу».

Министр отметил, что, проявив огромную волю, Вооруженные силы Азербайджана освободили свои земли, находившиеся под армянской оккупацией 30 лет.

«Мы продолжаем встречи с Россией в соответствии с соглашением, заключенным по Карабаху. Мы делали и делаем всё, что нужно для защиты прав и интересов наших азербайджанских братьев», - сказал Хулуси Акар.