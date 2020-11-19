Захваченную в ходе Второй Карабахской войны в качестве трофеев боевую технику армянской армии эшелонами вывозят в Баку. Как сообщает haqqin.az, фото эшелонов с трофейной техникой распространяются в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть размещенные на железнодорожных платформах танки Т-72, БМП, артиллерийские орудия и другую технику.

«За 44 дня боев Азербайджанская армия захватила в качестве трофеев свыше 500 единиц вражеской техники», - пишет автор фото.

В одном из своих выступлений президент Азербайджана Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал, что захваченная вражеская техника будет показана на одной из площадок в окрестностях Баку.

Напомним, что в ходе боевых операций наша армия перекрасила часть взятой в качестве трофеев военной техники противника, в том числе танки, в цвет техники Вооруженных сил Азербайджана и применила ее в боях.