Руководство Духовного управления мусульман России негодует: «А как же мечети в Карабахе?»

Об этом, как сообщает haqqin.az, Дамир Мухетдинов написал в обращении на своей странице в Фейсбуке.

«С удивлением ознакомился с новостью об обращении именитых деятелей культуры в ЮНЕСКО. Режиссеры, дирижеры, музыканты и другие представители творческой элиты просят включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорно- Карабах ского региона в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения. Меня поразил избирательный подход деятелей культуры, совершенно неприкрыто указавших, что культурным достоянием, обязательным к сохранению, они считают только христианские храмы Нагорного Карабах а, без тени стеснения закрывая глаза на поругание и уничтожение мусульманских памятников », - говорится в заявлении первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России, члена Общественной Палаты России Дамира Мухетдинова.

В обращении говорится: «За десятилетия пребывания на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 63 из 67 мечетей региона были разрушены! Число пострадавших исторических и культурных памятников идет на сотни. Я бы оценил как весьма бессовестные намеки на потенциальное разрушение храмов, принадлежность которых оспаривается албанско-удинской церковью, при том, что полностью игнорируется культурная катастрофа, постигшая десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха.

При объективном подходе любой наблюдатель вынужден отметить, что Азербайджан позиционирует себя как мультикультурное государство, одинаково уважительно относящееся ко всем религиозным традициям. Баку – неоднократная столица Саммита лидеров мировых религий. Вряд ли патриарх Кирилл регулярно встречался бы с президентом Ильхамом Алиевым и главой Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, если бы руководство нынешней Азербайджанской Республики скомпрометировало себя неподобающим отношением к христианству.

Но само привлечение внимания ЮНЕСКО в историческому наследию Карабаха я считаю совершенно правильным. Надеюсь и верю, что у специалистов этой авторитетной международной организации, на днях отметившей 75-летие, хватит образования и такта начать экспертизу сохранности и принять соответствующие решения для дальнейшей защиты исторического наследия региона без оглядки на религиозную принадлежность объектов, объективно и беспристрастно».

Отметим, что на протяжении 30-летней оккупационной политики Армении в Карабахе были унчитожены и осквернены все мечети на территории Нагорного Карабаха и в районах, прилегающих к бывшей автономной области.